Journalisten og forfattaren Joan Didion er død

Didion vart på 1960-talet kjent som leiande innan New Journalism, ein subjektiv og ofte litterær måte å skrive på, der journalisten ikkje nøler med å plassere seg sjølv i sentrum.

Med sin skarpe penn og ofte ordknappe stil, inspirert av mellom anna Ernest Hemingway, skreiv ho artiklar og essay for Life, Vogue, Esquire, The New York Times og ei rekkje andre tidsskrift og avisar.

Ho slo for alvor gjennom med artikkelsamlinga «Slouching Towards Betlehem» i 1968. Den tok eit oppgjer med det amerikanske sjølvbiletet og inneheldt sterke skildringar av utsette kvinner, narkotikamisbruk og Vietnamkrigen.

«Salvador»

Utover 1970-talet skreiv Didion også fleire romanar og teaterstykke, samtidig med at ho vart stadig meir politisk engasjert. Det resulterte mellom anna i reportasjeboka «Salvador» i 1983, der ho tok eit oppgjer med USAs støtte til militærdiktaturet i El Salvador.

I reportasjeboka «Miami» fire år seinare skreiv ho om det cubanske eksilmiljøet i byen, og i 1991 kritiserte ho rettsoppgjeret der fem svarte gutar vart dømde for ei valdtekt dei i ettertid viste seg å ikkje ha gjort, ei sak kjent som Central Park Five.

Døden til mannen og dottera

Då ektemannen John Gregory Dunne døydde i 2003, skreiv Didion den djupt personlege boka «The Year of Magical Thinking» om tida etter dødsfallet og den alvorlege sjukdommen til dottera. Boka vart heidra med den prestisjetunge National Book Award i USA og enda opp som eit teaterstykke på Broadway med Vanessa Redgrave i hovudrolla.

I 2011 skreiv Didion boka «Blue Nights» om adoptivdottera Quintana Roo Dunne Michael, som døydde kort tid etter ektemannen.

