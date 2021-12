Fryktar at meir enn 50 er omkomme etter jordskredet i Myanmar

utenriks

– Det er vanskeleg å vurdere kor mange som er sakna, men vi trur det er snakk om minst 50. Og dei har veldig små sjansar for å overleve, seier brannsjef Pyae Nyein i Hpakant, der gruva ligg, ifølgje Reuters.

Det var rundt klokka 4 onsdag morgon lokal tid at eit skred gjekk i Hpakant-området i delstaten Kachin nord i Myanmar.

Gruvearbeidarane skal ha jobba med å frakte ut jord og stein då skredet førte mange av dei ut i ein innsjø i nærleiken.

Tidlegare anslo redningsarbeidarar på staden at mellom 70 og 100 var sakna, men dette vart seinare nedjustert til minst 20. Nyheitsbyrået AFP skriv torsdag at ein 55 år gammal mann er funnen død, etter at leiteaksjonen vart sett på vent onsdag på grunn av tåke og regn.

Vidare skriv AFP at redningsmannskapa fryktar at fleire titals andre ikkje er gjort greie for fordi familiar er nølande med å innrømme at deira nærmaste var til stades. Militærjuntaen, som kuppa makta i Myanmar i februar, har forbode gruvedrift fram til mars.

Landet er verdas største utvinnar av den grøne jadesteinen, som mellom anna blir brukt til smykke. Dei mange jadegruvene i Myanmar har vore ramma av ei rekkje ulykker dei siste åra. Tryggingstiltaka er elendige, og arbeidsinnvandrarar jobbar for luselønn.

Store nedbørsmengder utløyste i fjor eit stort jordskred i same område. Nesten 300 gruvearbeidarar vart gravlagde under massane.

