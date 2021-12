Tyskland «svært uroleg» etter Putins militærsignal

utenriks

– Gitt at det er fleire russiske styrkar langs grensa til Ukraina, er vi svært uroa over utsegnene frå Putin, seier Baerbock.

Putin uttalte til russiske forsvarstenestemenn tysdag at viss Vesten heldt fram si «openbert aggressive haldning», ville Russland gripe til «passande militærtekniske tiltak» som eit svar.

– Dialog er av avgjerande for å prøve å hindre ei stor krise, seier den tyske utanriksministeren, som har varsla at den nye regjeringa i Berlin vil føre ei tøffare linje overfor Russland enn det regjeringa til Angela Merkel gjorde.

Baerbock tek likevel til orde for forhandlingar i den såkalla Normandie-gruppa, der representantar for Tyskland og Frankrike deltek i tillegg til Ukraina og Russland. Ho vil òg ha samtalar i Nato-Russland-rådet.

Russland nektar på si side for å planleggje ein invasjon og har mellom anna kravd garantiar for at Ukraina aldri får bli med i Nato.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov sa onsdag til den statlege TV-kanalen RT at det er planlagt forhandlingsmøte med amerikanske representantar på nyåret. Temaet skal vere russiske forslag om bindande tryggingsgarantiar.

Det skal òg vere planlagt samtalar med Nato og Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE).

USA skulda onsdag Russland for å halde fram styrkeoppbygginga ved grensa til Ukraina.

– Russland held fram eskaleringa og har ikkje reversert styrkeoppbygginga, seier ein talsmann for utanriksdepartementet i Washington.

