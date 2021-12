Minst 20 sakna etter jordskred i Myanmar

utenriks

Skredet gjekk i Hpakant-området i delstaten Kachin nord i landet.

Det vart først meldt om at mellom 70 til 100 menneske var sakna etter jordskredet. Etter kvart sa redningsmannskapa at det er 20 personar som enno ikkje er gjort greie for.

– Vi har sendt 25 skadde menneske til sjukehus, medan vi har funne ein omkommen, seier Ko Nyi frå redningsmannskapa til nyheitsbyrået AFP.

Gruvearbeidarane jobba med å frakte ut jord og stein då jordskredet førte mange av dei ut i ein innsjø i nærleiken, ifølgje Ko Nyi.

Ifølgje han deltek rundt 200 personar i leitearbeidet, og somme brukar båtar for å leite etter omkomne i innsjøen. Det skal vere dårleg internett-dekning i området.

Myanmar er verdas største utvinnar av den grøne jadesteinen, som mellom anna blir brukt til smykke. Dei mange jadegruvene i landet har vore ramma av ei rekkje ulykker dei siste åra. Tryggingstiltaka er elendige, og arbeidsinnvandrarar jobbar for luselønn.

Store nedbørsmengder utløyste i fjor eit stort jordskred i same område. Nesten 300 gruvearbeidarar vart gravlagde under massane.

(©NPK)