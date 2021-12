Libysk parlamentskomité: Umogleg å halde val som planlagt

utenriks

– Etter å ha gjennomgått dei tekniske, juridiske og tryggingsmessige rapportane, informerer vi dykk om at det er umogleg å halde val 24. desember 2021, skriv leiaren for komiteen i ei melding til leiaren i parlamentet onsdag.

Brevet inneheld ingen ny valdato. Valet fredag inngår i ein FN-støtta plan for å få slutt på kaoset i Libya. Det skulle vere ein ny start for det krigsherja landet, over ti år etter det Nato-støtta opprøret som styrta diktator Muammar Gaddafi.

Men det har lenge vore usikkert om valet ville bli gjennomført som planlagt, og den nasjonale valkommisjonen har enno ikkje publisert noka endeleg liste over kandidatar.

