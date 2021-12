FN kuttar i mathjelpa til krigsherja Jemen

utenriks

– Frå januar vil åtte millionar menneske få reduserte matrasjonar, seier FN-organisasjonen som vart tildelt Nobels fredspris i fjor.

Fem millionar som står i omgåande fare for å rammast av hungersnaud, vil ifølgje WFP behalde ein full matvarerasjon.

WFP opplyser at dei er i ferd med å gå tom for pengar og åtvarar om aukande svolt i det krigsherja landet.

– Kvar gong vi reduserer mengda mat, veit vi at fleire menneske som frå før er svoltne og har usikker mattilgang, vil slutte seg til dei millionane som allereie svelt, seier WFPs Midtausten og Afrika-direktør Corinne Fleischer i ei fråsegn onsdag.

– Men desperate tider krev desperate tiltak, og vi er nøydde til å tyne dei avgrensa ressursane våre og prioritere – ved å fokusere på dei som er i den mest kritiske tilstanden, seier Fleischer.

WFP seier at organisasjonen treng litt over 7 milliardar kroner for å halde fram med å hjelpe dei mest sårbare i Jemen til og med mai neste år. 17,5 milliardar til kroner er nødvendig for å halde fram leveransane av mathjelp i 2022 til familiar som står på randa av hungersnaud i Jemen.

Jemen er rasert av krigen som har herja mellom dei lokale houthi-opprørarane og den Saudi-Arabia-støtta regjeringa sidan 2014.

Kampane har kravd titusenvis av menneskeliv, drive millionar på flukt og ført til at 80 prosent av befolkninga er avhengig av hjelp utanfrå. Millionar av sivile blir trua av svolt.

