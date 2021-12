Det libyske valet vaklar på ustø føter

utenriks

Det første direkte presidentvalet etter regimeskiftet skulle vere avslutninga på ein FN-leidd prosess med mål om å stoppe den øydeleggjande valden som har ridd Libya. Valden som gav liv til opprøret som enda med at diktatoren Muammar Gaddafi vart drepen i 2011.

Drapet på diktatoren førte verken til fred eller demokrati. I staden opplevde libyarane intern krig, rivalisering om makt og territorium. stormaktsinnblanding og bombing. Dei kraftige oppløysingstendensane har ikkje vorte betre av at landet òg har vorte eit springbrett for hordar av desperate asylsøkjarar og migrantar som vil freiste lykka over Middelhavet med båt.

Rivalisering og kamp

Åra etter at Gaddafi-regimet fall var prega av rivalisering mellom eit overhus og eit underhus der antiislamistar utgjorde fleirtalet i det nedste kammeret. Parlamentet måtte etter kvart forlate Tripoli og tok tilflukt i Tobruk aust i Libya.

I november i fjor vart dei rivaliserande administrasjonane samde om å halde både eit presidentval og eit nytt val til parlamentet i desember 2021. Libyske delegatar i FN sa seg samde i at setjestatsminister Abdulhamid Dbeibah og regjeringa hans skal ta ansvar for og administrere valet.

Braut løfte og stiller til val

Før han vart utnemnd til statsminister, måtte Dbeibah love at han ikkje skulle vere kandidat i valet. Dette løftet braut han glatt og er ein av dei tre kamphanane som kjempar om presidentembetet i det utslitne landet.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP er det langt frå sikkert at valet på julaftan vil bli gjennomført. Viss valet blir gjennomført, er det langt frå sikkert at dei tre kandidatane vil godta utfallet.

Krigsforbrytarsiktet

Diktatorsonen Seif al-Islam Gaddafi vart godkjend som presidentkandidat først etter at væpna styrkar hadde omleira rettslokala der Gaddafis kandidatur vart vurdert rettsleg. Seif al-Islam Gaddafi er ettersøkt av Den internasjonale krigsforbrytardomstolen, mistenkt for brotsverk mot menneskeslekta. Fleire libyske domstolar hadde nekta å godkjenne Gaddafi som kandidat, før det endeleg lykkast med soldatar til hjelp.

Parlamentet som har flykta til Aust-Libya, gjekk einstemmig inn for å la parlamentspresidentens allierte, opprørsgeneralen Khalifa Haftar, stille som president.

Haftar er hata i Vest-Libya etter ein tre år lang krig for å sikre seg meir territorium. I det vestlege Libya er det få som vil akseptere ein siger i presidentvalet for Khalifa Haftar, skriv AFP.

Haftars styrkar kontrollerer store delar av det austlege og sørlege Libya. Han får støtte av Russland, Egypt og Dei arabiske emirata.

Kan ikkje garantere tryggleik

Tryggingssituasjonen i Libya er langt frå god. Ifølgje AFP åtvarar valanalytikarar mot at forholda ikkje ligg til rette for frie val i dagens Libya. Innanriksminister Khaled Mazen seier at regjeringa ikkje er i stand til å garantere for tryggleiken ved vallokala.

– Det minimumet av utstyr, infrastruktur og tryggleik som krevst for eit fritt val, er ikkje til stades, seier Amanda Kadlec til AFP. Ho er tidlegare medlem av FNs ekspertpanel om Libya.

På sosiale media tyt det fram påstandar om juks allereie før valet. Fleire fortel at dei skulle hente valkort, men kom tomhendt heim fordi valkortet allereie var «henta av nokre andre».

Det er òg langt frå sikkert at dei rivaliserande partane vil godkjenne valresultatet. I valkampen har dei tre rivalane komne med harde skuldingar mot kvarandre. Alle dei tre kandidatane har væpna styrkar som står klare til å kjempe for seg.

