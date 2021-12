Finsk atomreaktor sett i gang

utenriks

Atomkraftverket, som ligg i Eurajoki sørvest i landet, stod i 2020 for 22 prosent av straumproduksjonen i landet. Arbeidet med å setje opp ein tredje reaktor har vore i gang sidan 2005. Han skulle eigentleg startast i 2009, men utsetjingar har ført til at det først skjer no.

Det er venta at reaktor 3 åleine vil stå for 14 prosent av straumbehovet i Finland.

Reaktoren vart sett i gang klokka 3.22 natt til tysdag. Han skal gradvis byrje å produsere elektrisitet, men det er ikkje venta at han vil produsere for fullt før neste juni.

