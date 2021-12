Elbilprodusent betaler 125 millionar dollar i forlik med finanstilsynet i USA

utenriks

Summen svarer til over 1,1 milliardar norske kroner.

Ifølgje Securities and Exchange Commission (SEC) har selskapet villeidd investorane om produkta sine, om tekniske framsteg og om kommersielle moglegheiter.

Den dåverande toppsjefen i selskapet, Trevor Milton, vart i juli sikta for å ha komme med feilaktige påstandar om dei elektriske og hydrogendrivne køyretøya til selskapet. Han trekte seg frå selskapet allereie i september i fjor og kjempar no for å reinvaske seg i rettsvesenet.

Selskapet har verken avvist eller innrømt å ha gjort noko gale. Dei opplyser at forlikssummen skal betalast i fem avdrag over to år.

