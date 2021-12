Dansk etterretning peiker ut Russland som ein av dei største truslane

utenriks

I ei ny tryggingsvurdering frå etterretningstenesta til det danske forsvaret (FE) blir Russlands offensive åtferd dei siste åra framheva.

– Russland har djup mistillit til Vesten. Det skaper risiko for mistak og utilsikta militær eskalering, som kan oppstå på veldig kort varsel, heiter det i tryggingsvurderinga.

Russland er ein trussel på fleire område, ifølgje rapporten. Det blir vist til at Russland har gjennomført militær opprusting nær Danmark, at landet står bak offensive etterretningsoperasjonar og at det utfører cyberspionasje.

– I Russland er dei svært opptekne av Danmark i kraft av den geografiske plasseringa vår og medlemskapen vår i Nato. Det er klart at situasjonen i Austersjøen, der det er eit høgt nivå av militærøvingar, sjølvsagt gir bekymring, seier etterretningssjef Anja Dalgaard-Nielsen til dansk TV2.

Det blir likevel vist til at det er usannsynleg at Russland vil risikere ein militær konfrontasjon med Nato-land.

(©NPK)