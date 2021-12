Biden vil stanse omikron med testar og vaksinar, ikkje restriksjonar

utenriks

Omikron er no den dominerande koronavarianten i USA og spreier seg raskt. Det kvite hus opplyser at det ikkje er planar om å innføre nye restriksjonar for å møte smitten.

– Vi har verktøya vi treng for å komme oss gjennom denne bølgja, seier ein høgtståande tenesteperson i Det kvite hus.

Amerikanarane kan kjenne seg trygge i jula viss dei er vaksinerte og følgjer råda som gjeld, særleg munnbind, seier tenestepersonen.

Smittebølgja vett møtt med tre grep: Meir ressursar til sjukehusa, meir testing og meir vaksinasjon. Det blir mobilisert 1.000 legar, sjukepleiarar og sanitetspersonell frå føderalt hald. Ein halv milliard hurtigtestar blir kjøpte inn og skal givast til folk som ber om det på ei eiga nettside.

(©NPK)