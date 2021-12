40 prosent av isen i Himalaya borte

utenriks

Berre dei to polane har meir is enn den gigantiske asiatiske fjellkjeda. Ifølgje ein forskingsrapport publisert i Scientific Reports smeltar isen i Himalaya raskare enn nokon annan stad på jorda, skriv forskarane.

– Funna våre viser tydeleg at isen no smeltar i Himalaya i ein fart som er meir enn ti gonger raskare enn gjennomsnittet for dei siste hundreåra, seier professor Jonathan Carrivick frå universitetet i Leeds.

– Denne fartsauken har skjedd dei siste tiåra og fell saman med menneskeskapte klimaendringar, seier han.

Meir enn 40 prosent av ismassen er borte, mesteparten har smelta sidan 1970-talet.

Nesten 2 milliardar menneske i området får drikkevatn frå kjelder som er avhengige av smeltevatn frå isbreane i fjella.

