40 prosent av isdekket i Himalaya er borte

Berre Arktis og Antarktis har meir is enn den gigantiske asiatiske fjellkjeda. Ein ny studie publisert i forskingstidsskriftet Scientific Reports stadfestar at tapet av isen i det høgaste fjellet i verda går fort.

Isbreane i Himalaya smeltar raskare enn i nokon annan region på jorda, skriv forskarane.

– Funna våre viser tydeleg at isen no smeltar i Himalaya i ein fart som er meir enn ti gonger raskare enn gjennomsnittet for dei siste hundreåra, seier professor Jonathan Carrivick ved universitetet i Leeds.

– Denne fartsauken har skjedd dei siste tiåra og fell saman med menneskeskapte klimaendringar, seier han.

Isbreane i Himalaya har mista minst 40 prosent av arealet sitt, ifølgje forskarane. Mykje av dette har smelta sidan 1970-talet.

Nesten 2 milliardar menneske i området får drikkevatn frå kjelder som er avhengig av smeltevatn frå isbreane i fjella.

