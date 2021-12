Venstreorienterte Gabriel Boric (35) blir Chiles neste president – lovar sosiale reformer

utenriks

Boric er kandidat for den venstreorienterte Verdighetsalliansen (Apruebo Dignidad), som inkluderer Kommunistpartiet.

Han er blant fleire studentaktivistar som vart valde inn i nasjonalforsamlinga i 2014 etter å ha leia demonstrasjonar for betre utdanning, og han lovar omfattande sosiale reformer etter valsigeren.

Boric fekk nesten 56 prosent av stemmene medan motstandaren, høgrepopulistiske José Antonio Kast, fekk 44 prosent. Valdeltakinga var på 55 prosent, det høgaste sidan 2012, då stemmegiving vart frivillig.

Kast erkjende raskt nederlaget og ringde Boric for å gratulere han med den «store triumfen», skriv han på Twitter.

Avtroppande president Sebastián Piñera, ein konservativ milliardør, har hatt videokonferanse med Boric, der han lova full støtte til han i den tre månader lange overgangsperioden.

Full jubel i Santiago

Titusenvis flokka ut i gatene i hovudstaden Santiago og i andre byar for å feire etter at Kant gratulerte Boric. Det vart tuta i bilhorn, veiva med regnbogeflagg og ropt «Viva Chile!».

I Santiago gjekk Boric på scena til full jubel frå tusenvis av frammøtte, dei fleste av dei unge.

Den påtroppande presidenten trekte i sigerstalen mellom anna fram eit valløfte om å gjere slutt på Chiles private pensjonsordning – eit varemerke ved den nyliberalistiske økonomiske politikken som har vore ført i landet sidan diktaturet til general Augusto Pinochet.

– Vi er ein generasjon som engasjerte oss politisk med krav om at rettane våre må bli respektert som rettar og ikkje behandla som forbruksvarer eller forretningar, sa han.

– Vi veit at det framleis er rettferd for dei rike og rettferd for dei fattige, og vi vil ikkje lenger tillate at dei fattige held fram med å betale prisen for Chiles forskjell, la han til.

(©NPK)