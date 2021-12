Trump går til sak mot delstatsstyresmaktene i New York

utenriks

Letitia James har i to år leidd ei undersøking av forretningsverksemda til Trump, noko han hevdar er politisk motivert og ei krenking av dei grunnlovfesta rettane hans.

– Oppdraget hennar byggjer berre på politisk motvilje og eit ønske om å trakassere, skremme og gjengjelde mot ein privat borgar som ho ser som ein politisk motstandar, heiter det i søksmålet, ifølgje New York Times.

Etterforskinga skal avklare om Trump Organization har meldt inn feilaktige verdiar på eigedommane sine for å få bank- og skattemessige fordelar.

Mistanken går ut på at eigedomsgruppa skal ha overdrive verdiane av eigedommane sine overfor bankane for å få betre lånevilkår, medan det vart rapportert inn langt lågare verdiar til skattevesenet for å spare skatt.

(©NPK)