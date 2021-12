EU-kommisjonen legg fram «grønliste» i januar

utenriks

Det opplyser Thierry Breton, som er EU-kommissær for den indre marknaden.

EU er i full gang med å forme ut den såkalla taksonomien, ei omfattande ordning for å klassifisere berekraftige investeringar. Her skal det definerast kva som må til for at ei investering skal reknast som klimavennleg og grøn.

Energi er eit viktig felt i ordninga sidan mykje av innsatsen for å få ned klimautsleppa i EU skjer i denne sektoren.

Meininga var at ordninga skulle vere klar før årsskiftet, men djup usemje blant medlemslanda i EU har ført til forseinkingar. Landa mislykkast også med å lóse saka i hamn på eit toppmøte førre veke.

– Atomkraft og naturgass vil bidra til at vi oppnår klimamåla våre, sa Breton i helga til den tyske avisa Die Welt.

– Derfor vil vi i EU-kommisjonen leggje fram ein taksonomi som inkluderer atomkraft og naturgass.

Breton seier òg at kommisjonen er svært nær ei sluttføring av arbeidet med ordninga.

