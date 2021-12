BBC: Militæret i Myanmar torturerte og drap fleire titals sivile

utenriks

Overfor BBC fortel augnevitne og overlevande at soldatar samla saman landsbybebuarar før dei sorterte ut mennene, som så vart drepne.

På videoar og bilete frå området ser det ut til at dei fleste vart torturerte før dei vart gravlagde i grunne massegraver. Massedrapa skal ha funne stad i juli i Kani, som ligg i Sagaing-regionen sentralt i landet.

Militærjuntaen, som kuppa makta og avsette den demokratisk valde regjeringa i landet i februar, har møtt omfattande folkeleg motstand.

BBC har snakka med elleve vitne i Kani og sett meldingane deira opp mot fotografi og mobilvideoar som er henta inn av den Storbritannia-baserte NGO-ein Myanmar Witness, som etterforskar menneskerettsbrot i landet.

Slått med steinar og geværkolbar

Ifølgje BBC vart flest drepne i landsbyen Yin, der 14 menn etter seiande vart drepne og slått i hel. Ein mann som seier han klarte å rømme, fortel at soldatane torturerte gruppa på brutalt vis i fleire timar før dei vart drepne.

– Dei vart bunde og slått med steinar og geværkolbar heile dagen. Nokre av soldatane såg unge ut, kanskje 17 og 18 år, medan nokre var veldig galne. Det var òg ei kvinne blant dei, fortel han.

I landsbyen Zee Bin Dwin, som ligg i nærleiken, vart det ifølgje BBC funne tolv drepne, blant dei ein handikappa person og kanskje eit barn. Fleire av dei var grovt mishandla.

Drapa synest å vere ei slags kollektiv straff for angrep mot militæret frå sivile militsar i området, som krev at juntaen går av. Samanstøyt mellom militæret og PDF, eit samlebetegnelse for sivile militsar, hadde eskalert i området i månadene før dei påståtte massedrapa.

Avviser ikkje skuldingane

Utanlandske journalistar har vore utestengde frå Myanmar sidan militærkuppet, og dei fleste ikkje-statlege media har vore stengde.

BBC har lagt fram skuldingane for talsmannen til juntaen, generalen Zaw Min Tun, som ikkje avviser at soldatane kan stå bak råskapen.

– Det kan skje. Når dei behandlar oss som fiendar, har vi rett til å forsvare oss, seier han til kanalen.

FN etterforskar skuldingar om menneskerettsbrot i landet etter kuppet.

