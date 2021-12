Johnsons førjulsmareritt: Festskandale, smitterekord og misnøye i eigne rekkjer

utenriks

Plassen i Parlamentet frå North Shropshire har tilhøyrt representantar frå det konservative parti i nesten to hundre år. Det endra seg brått ein grå desember dag rett før jul.

– I kveld har folket i North Shropshire talt på vegner av det britiske folket. Dei har sagt høgt og tydeleg: «Boris Johnson, festen er over», sa liberaldemokraten Helen Morgan då ho kunne juble over siger i suppleringsvalet om plassen i Parlamentet, som vart avhaldent torsdag.

Ho fekk nesten 6.000 fleire stemmer enn den konservative kandidaten.

Smitterekord

At dei konservative tapte plassen blir sett på det siste av ei rekkje nederlag for Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Omikronvarianten av koronaviruset har ført til at Storbritannia nærast dagleg slår sin eigen smitterekord. Tysdag stemde Parlamentet over nye koronarestriksjonar foreslått av Johnsons regjering.

Dei foreslåtte tiltaka, og spesielt eit forslag om å innføre koronapass, førte til eit opprør blant parlamentsmedlemmene frå hans eige konservative parti.

Misnøye i eigne rekkjer

Bak ein tung eikedør bad Johnson medlemmene om å støtte han, rett før avstemminga i Parlamentet fann stad. Det hjelpte ikkje. Nesten 100 konservative stemde mot forslaget, som gjekk igjennom med brei støtte frå opposisjonen.

– Det var ein veldig klar beskjed om at kollegaene hans ikkje er fornøgde med korleis regjeringa styrer for tida. Lagkapteinen burde kunne stole på lojaliteten til lagkameratane sine, men lojalitet går begge vegar, sa Mark Harper, ein av dei konservative opprørarane, til Times Radio.

Å få 98 av sine eigne mot seg i Parlamentet har aldri skjedd før i Johnsons tid som statsminister.

Kritikk frå opposisjonen

– Statsministeren står så svakt at utan opposisjonen hadde ikkje dei livsviktige tiltaka gått gjennom, sa Labour-leiar Keir Starmer etter avstemminga.

Starmer har òg vore krass i kritikken av Johnson etter dei påståtte julefestane som skal ha funne stad i Downing Street då samfunnet var nedstengde i desember i fjor.

– Partikollegaene hans gjorde ein feil då dei stemde mot tiltaka. Men dei gjer ikkje feil i å ha mistillit til Johnson, sa Starmer.

Populær politikar

Det konservative partiet valde Johnson som leiar i 2019 fordi den tidlegare London-ordføraren var alt anna enn ein typisk politikar. Han hadde fått sparken frå ein jobb for å lyge, og brukte rasistisk og støytande språk i spalter og spøk. Men han var sprudlande, underhaldande og ein hit blant veljarane.

I parlamentsvalet same år vann Johnson ein sterk siger, mellom anna blant veljarar i tidlegare Labour-høgborger.

Men pandemien dreiv Johnson ut av kurs. Motviljen hans mot å innføre ei landsomfattande nedstenging tidleg i pandemien bidrog truleg til at Storbritannia hadde dei høgaste dødstala i Europa etter Russland.

Så langt har over 147.000 døydd av koronarelaterte årsaker i Storbritannia.

Fleire skandalar

Trass i ei vellykka vaksineutrulling har ei rekkje skadelege påstandar følgt Johnson.

Ei kostbar oppussing av statsministerbustaden i Downing Street vart finansiert av ein konservativ givar. Johnson vart frikjent for misferder i saka, men partiet vart bøtelagt.

Så prøvde Johnson å endre på reglane for å sørgje for at parlamentarikaren Owen Paterson kunne bli sitjande trass i avsløringar om at Paterson hadde drive lobbyverksemd på vegner av selskap som betalte han godt.

Patersons avgang utløyste suppleringsvalet i North Shropshire.

Julefest-gate

Men det heile toppa seg då avsløringane om julefestane i Downing Street i fjor kom. Saka har skapt mykje rabalder.

Ifølgje avsløringane skal Johnsons partikollegaer og tilsette ha halde fleire festar samtidig som befolkninga i landet vart beden om å avlyse julefestplanane sine for å hindre smittespreiing.

Johnson har vorte skulda for å lyge om festane, som skal ha funne stad i hans eigen statsministerbustad, men han insisterer på at han personleg ikkje har brote nokon reglar. Ei gransking av påstandane har vorte sett i verk av statssekretær Simon Case etter ordre frå Johnson.

Ifølgje Dominic Cummings, som tidlegare var Johnsons næraste rådgivar, skal det finnast bilete frå festane.

Labour stig på meiningsmålingane

Summen av det heile kan bli farleg for Johnson, spesielt når han er avhengig av tillit i befolkninga for å takle omikronsmitten som spreier seg i høg fart.

– Trur statsministeren no at han har den moralske autoriteten til å leie og be det britiske folket om å følgje reglane? sa Labour-leiar Keir Starmer då julefestrabalderet stod på som verst.

Og Labour har drege nytte av blesten rundt Johnson. Meiningsmålingane har peika i deira favør den siste tida, og Starmers kritikk er å finne blant mange i den britiske befolkninga.

Labour har tapt alle dei fire siste parlamentsvala. Etter planen skal det ikkje vere nytt parlamentsval i Storbritannia før i 2024, så Johnson har tid til å snu trenden.

Tek ansvar

Etter det knusande valnederlaget i North Shropshire var det mange som peika på Johnson og dei mange skandalane som årsak. Det tok han til seg.

– Eg tek personleg ansvar, uttalte Johnson etter at resultatet var klart.

Han sa òg at valet var svært skuffande.

– I all audmjukskap må eg akseptere denne dommen, seier Johnson i eit TV-klipp og legg til at han forstår folks frustrasjon og det veljarane i North Shropshire seier.

Eit lyspunkt

Desember har likevel ikkje berre vore bekmørk for Boris Johnson. Den 9. desember vart han nemleg far på ny. Kona Carrie fødde då ei jente på eit sjukehus i London. Dottera er Johnsons sjette barn.

Men det spørst om den politiske hovudverken blir betre av barseltid og barnegråt.

