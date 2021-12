Tusenbein med over 1.000 bein funne i Australia

utenriks

Det bleike, trådliknande leddyret har over 1.300 bein og lever djupt nede i bakken, heiter det i ein rapport som fredag vart publisert i Scientific Report.

Trass i namnet tusenbein er det ingen eksemplar som til no er funne med så mange bein. Rekorden er 750.

Men no er det funne eit leddyr med 1306 bein, fordelt på 330 ledd. Skapningen har fått namnet Eumillipes Persephone og vart funne på 60 meters djup under boring av hol for mineralutvinning i det vestlege Australia.

Det er 0,95 millimeter breitt og 95,7 millimeter langt, har eit kjegleforma hovud med kraftige kjevar og store antenner.

Den førre rekordhaldaren kom frå California.

