Taliban krev Afghanistans plass i FN

Isaczai har ope kritisert dei nye islamistiske reglane i landet under Taliban-styret. I september bad han FN om å få halde fram som afghansk ambassadør, sjølv om Taliban no sit ved makta.

Seinare same månad kom Taliban med sin eigen kandidat, Suhail Shaheen, som tidlegare har vore talspersonen til rørsla.

FN-talsmann Farhan Haq opplyser at den afghanske ambassadøren i eit brev seier at han fråtrer 15. desember. Kandidaten til det nye regimet seier at plassen må stillast til rådvelde for det nye styret.

Han legg til at dette er ei viktig sak som gjeld truverdet til verdsorganisasjonen.

Under det førre Taliban-styret mellom 1996 og 2001 hadde ikkje Afghanistan nokon FN-ambassadør.

Ingen land har så langt anerkjent det nye regimet i landet. Tidlegare i desember vedtok hovudforsamlinga i FN ein resolusjon som utset på ubestemd tid ei avgjerd om kven som skal fylle Afghanistans plass.

