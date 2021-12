Russland stiller knallharde krav til Nato og vil forhandle med USA

utenriks

Krava vart overrekte USA tidlegare i veka, og fredag vart dei offentleggjorde. Dei blir sette fram i utkast til to nye tryggingsavtalar – éin som russarane vil inngå med USA, og éin dei håpar å få Nato med på.

Å plutseleg leggje fram utkast til nye internasjonale avtalar er langt frå vanleg i internasjonalt diplomati. Russland ønskjer å drøfte dei omgåande med USA.

– Vi er omgåande klare, sjølv i morgon – bokstaveleg talt i morgon, laurdag – til å samtale med USA i eit tredjeland, seier viseutanriksminister Sergej Rjabkov.

Han legg til at USA har fått beskjed om at Genève er eit alternativ.

Fryktar invasjon

Dei russiske krava er vidtrekkjande, og fleire har tidlegare vorte avvist av USA og Nato. Eit gjennomgangstema er at Nato må stanse utvidinga si austover og trappe ned aktivitet i land som tidlegare var del av Sovjetunionen.

Bakgrunnen for utspelet er den spende situasjonen rundt Ukraina. Vestlege land fryktar Russland skal invadere Ukraina, medan russarane skuldar Nato for provoserande militær aktivitet i Svartehavet.

Blant dei nye krava er at Nato må trekkje tilbake tilbodet sitt om at Ukraina kan bli medlem av alliansen. Heller ikkje Georgia skal få bli medlem.

Vidare må Nato la vere å opprette nye militærbasar i tidlegare sovjetstatar som ikkje allereie er medlemmer.

Russland hevdar at krava er avgjerande for tryggleiken i landet. Dei blir lagde fram på eit tidspunkt der forholdet mellom Russland og vestlege land er dårlegare enn på lenge som følgje av konflikten om Ukraina.

Rakettar og krigsskip

I realiteten krev Russland at Nato innstiller all militær aktivitet i Ukraina, Kaukasus og Sentral-Asia.

Vidare blir det foreslått at USA og Russland skal avtale å ikkje sende marinefartøy og fly til område der dei kan angripe motparten.

Landa skal dessutan love å ikkje utplassere mellomdistanserakettar i område der dei kan no territoriet til motparten. Dette er truleg meint som ei erstatning for INF-avtalen om mellomdistanserakettar som kollapsa i 2019.

Meir oppsiktsvekkjande er det at Russland ber Nato trekkje ut styrkar frå medlemsland i Aust- og Sentral-Europa. Russarane ønskjer òg ein slutt på militærøvingar nær grensene mellom Nato-land og Russland.

Eitt av få Nato-land som grenser til Russland, er Noreg.

I tillegg til dette foreslår russarane at verken dei eller amerikanarane skal kunne ha atomvåpen utplassert utanfor eige territorium.

– Villige til dialog

Samla sett utgjer dei russiske krava eit ønske om ei total omstrukturering av den tryggingspolitiske situasjonen i Europa.

Ei kjelde i den amerikanske administrasjonen gjer det fredag klart at fleire av krava er uakseptable. Men USA er villig til å diskutere dei, seier den ikkje namngitte tenestepersonen, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

VG har snakka med fleire kjelder som stadfestar at Nato vurderer fleire moglegheiter for å få i gang ein konstruktiv dialog med Russland. Eit hovudmål skal vere å få trappa ned den spende situasjonen rundt Ukraina.

Samtidig blir det etter seiande rekna som uaktuelt å inngå kompromiss basert på dei vidtgåande russiske krava.

Aftenposten siterer analytikaren Fjodor Lukjanov, som trur Russland ventar å få krava sine avvist. Han trur Russland kan bruke avvisinga som ei unnskyldning for å «gjennomføre operasjonar».

Spent situasjon

USA, Ukraina og europeiske land fryktar at Russland skal invadere Ukraina om få veker. Etter ei omfattande styrkeoppbygging har Russland mellom 75.000 og 100.000 soldatar på si side av grensa mot Ukraina, ifølgje Nato-kjelder.

– Vi ser dessverre ingen teikn til at Russland ønskjer å byggje ned spenninga og gå inn i reelle forhandlingar. Tvert om aukar dei no presset og set fram heilt urealistiske krav, seier Noregs utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Både USA og EU har trua med kraftige økonomiske sanksjonar viss Russland går til krig. Huitfeldt gjer det klart at også Noreg vil innføre nye sanksjonar i ein slik situasjon.

Russland har òg tidlegare kravd at Nato gir garantiar for at dei tidlegare Sovjet-republikkane Ukraina og Georgia ikkje kan bli medlemmer av Nato. Dette har vorte avvist både av Nato og USA.

