Reiselivsnæringa i Betlehem håpa på juleopptur – så vart grensene stengde takka vere omikron

Dei 228 romma på Ararat Hotel i Betlehem hadde vorte skrubba og vaska mens ein ventar på nye gjester etter å ha stått tomme i nesten to år.

Eit pynta tre og juledekorasjonar står klart til glede for berre dei sju av 105 tilsette som ikkje har mista jobben. Til liks med dei andre hotella i Betlehem er Ararat utan gjester.

– Vi hadde forventa omtrent 70 prosent dekning i jula, men alle reservasjonar frå utlandet har vorte avbestilt, seier hotellsjef Augustine Shomali.

Stengde grenser

Betlehem er ein palestinsk by på Vestbreidda, eit område som har vore under israelsk okkupasjon sidan 60-talet. Ifølgje kristen tradisjon er denne staden der Jesus vart fødd. I normale tider strøymer turistane til byen i desember.

Israel kontrollerer alle innfartsårer til byen, og då regjeringa i oktober kunngjorde at det skulle opnast opp for turistar frå 1. november, ante innbyggjarane håp om ei god jul.

Men mindre enn ein månad seinare, medan hotell og butikkar bestilte varer, vaska og stelte i stand til høgtida, stengde Israel grensene igjen.

Det første tilfellet av omikron, ein svært smittsam variant av koronaviruset som først vart oppdaga i Sør-Afrika, hadde vorte funne i Israel. Utanlandske turistar fekk ikkje lenger komme til landet.

Håpar på lettar

Det einaste Shomali kan håpe på denne jula, er dermed lokale turistar. Berre eit dusin rom på hotellet er reservert gjennom julehelga.

Hotellsjefen følgjer nøye med på nyheitene i Israel, i håp om at det kan komme lettar på innreisereglane. Men israelske medium melder om ei stor bølgje med omikrontilfelle vest i landet, og det er meir sannsynleg at regjeringa strammar inn reglane enn at dei gjer det motsette.

Israelske hotell har fått kompensasjonsmidlar frå staten, men det har ikkje komme palestinske verksemder til gode. Shomalis levebrød er avhengig av at politikken til regjeringa i eit land der han ikkje kan stemme.

Før pandemien besøkte meir enn tre millionar menneske Betlehem kvart år. Meir enn 20 prosent av befolkninga i byen jobbar i reiselivsnæringa, og arbeidsløysa har stige frå 23 til 35 prosent gjennom pandemien.

Det palestinske sjølvstyret, som styrer store delar av Vestbreidda, står midt i ei økonomisk krise og har berre tilbode ramma arbeidarar i Betlehems hardt ramma reiselivsnæring eit eingongsbeløp på godt og vel 2.000 kroner.

Ingen kundar

Afram Shaheen sel armensk keramikk i butikken sin utanfor Fødselskyrkja. Han seier til nyheitsbyrået AFP at det ikkje er noko arbeid å gjere.

– Eg opnar butikken, drikk ein kopp kaffi og går heim, seier han medan han røykjer ein sigarett.

Han seier han berre har hatt ein enkelt kunde sidan Betlehem vart den første palestinske byen til å bli stengt ned i mars 2020. Det var ei fransk kvinne som kjøpte keramikk for 23 dollar.

– Det brukte å vere lommepengar for meg, seier Shaeen, som forklarer at han bruker omtrent 27 dollar på sigarettar kvar dag.

Ved sida av ligg ein butikk som sel ikon laga av oliventre. Eigar Nadia Hazboun seier at handarbeidarane i byen, som spesialiserer seg på arbeid med tre og perlemor, har slutta heilt å jobbe.

Mange har selt butikkane sine, seier ho, og legg til at utan hjelp frå styresmaktene sto både eigarar og tilsette overfor gjeldsproblem og moglege søksmål.

– Eg pleidde å stengje butikken kl. 21 om kvelden. No er byen heilt øydelagt. Denne nedstenginga er ein katastrofe, seier Hazboun.

Betlehem har komme seg gjennom ei rekkje kriser dei siste tiåra. Spesielt har oppblomstringar i konflikten mellom Israel og Palestina ført til sviktande turiststraumar.

Ifølgje Shomali overlever befolkninga no på håp. På spørsmål om han har håp for neste jul svarer han:

– Neste jul? Eg har håp for påska.

