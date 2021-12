Huitfeldt truar Putin med sanksjonar

utenriks

Dei siste vekene har uroa auka kraftig i Utanriksdepartementet.

Ein russisk styrke som kanskje overstig 100.000 soldatar, står oppmarsjert ved grensa til Ukraina, støtta av tunge våpen og store utstyrsmengder.

Kva Russlands president Vladimir Putin planlegg, er framleis uklart. Men frykta er no reell for at dette ikkje er ein rein styrkedemonstrasjon frå russisk side, men førebuingane til ein invasjon.

I så fall vil det vere det mest alvorlege som har skjedd i Europa på lang tid, meiner utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det vil skape ein heilt ny situasjon, seier ho.

– Det er ein svært spent situasjon vi har akkurat no. Vi ser dessverre ingen teikn til at Russland ønskjer å byggje ned spenninga og gå inn i reelle forhandlingar. Tvert om aukar dei no presset og set fram heilt urealistiske krav.

Trussel om sanksjonar

Torsdag vedtok både EU-toppmøtet og Nato erklæringar som gjorde det klart at ytterlegare militær aggresjon mot Ukraina vil få «massive konsekvensar» for Russland.

Huitfeldt gir full tilslutning.

– Det vil få sterke økonomiske og politiske konsekvensar dersom dei bruker militære verkemiddel, seier Huitfeldt til NTB.

Viss EU vedtek sanksjonar, er Noreg innstilt på å følgje opp, fastslår ho.

Samtidig vil Noreg samarbeide med Nato.

– Vi er ein del av Nato. Så det viktigaste vi kan bidra til no, er at vi finn løysingar i Nato-samanheng og i nært samarbeid med våre europeiske allierte. Vi speler ikkje noka sjølvstendig rolle her, seier Huitfeldt.

– Vi har forholdet vårt til Russland. Det ligg fast. Men når det gjeld forholdet mellom Ukraina og Russland, så samarbeider vi med våre allierte, hevdar ho.

– Vil Noreg innføre økonomiske sanksjonar mot Russland viss dei invaderer Ukraina?

– Ja, det er viktig at vi òg følgjer opp dei vedtaka som kjem frå europeiske land, seier Huitfeldt.

– Vi står saman i reaksjonen vår mot Russland. EU og vi har innført like sanksjonar heile vegen. Det vil vi sjølvsagt vurdere òg dersom det blir innført nye sanksjonar.

Ønskjer dialog

Huitfeldts bodskap til russarane er at dei må trappe ned.

– Og dei må leggje frå seg tanken om ein interessesfære i Europa. Det er kvart enkelt land som skal velje den tryggingspolitiske tilknytinga si. Den internasjonale ordenen som vi forsvarer, inneber at alle land har rett til å velje orienteringa si.

– Kor nært står vi ein væpna konflikt?

– Det er vanskeleg å seie. Men eg er veldig bekymra over den oppbygginga vi no ser, seier Huitfeldt.

– Vi kan jo sjølv tenkje oss korleis det ville vere om det er enorme styrkjeoppbyggingar ved ei grense. Det fører til stor uro i Ukraina. Og det er ein situasjon der Russland har ansvar for å redusere spenninga.

Ingen militær garanti

Håpet til vesten er at Putin skal konkludere med at ein invasjon av Ukraina vil ha så høg kostnad og så liten gevinst at det ikkje gir meining å gjennomføre han.

Men nokon militær garanti får Ukraina ikkje.

– Ukraina er ikkje medlemmer av Nato. Det som er viktig for meg å signalisere no, er å ikkje komme med truslar, og å tone ned konflikten. Så har vi signalisert at det vil få sterke økonomiske og politiske konsekvensar dersom dei brukar militære verkemiddel, seier Huitfeldt.

Ho viser til artikkel 5 i Nato-pakta som gjer det klart at eit angrep på éin skal reknast som eit angrep på alle. Denne garantien gjeld ikkje for Ukraina.

– Så det er ikkje snakk om ei militær avskrekking, seier Huitfeldt.

– Men Russland må vere klare over at dei må betale ein svært høg politisk og økonomisk pris dersom dei brukar militær makt.

(©NPK)