utenriks

Frederiksen har varsla at landet kan ha behov for fleire smitteverntiltak etter at smittetala den siste veka har vore på rundt 8000 tilfelle per dag.

Frå onsdag til torsdag vart det registrert 9.999 nye koronatilfelle, opplyste Statens Serum Institut.

Også talet på koronapasientar innlagde på sjukehus er stigande. Det er ikkje klart kva tiltak danskane kan vente seg.

