Sverige vil krevje koronapass ved innreise frå Norden

Nordmenn er velkommen til Sverige, men må då følgje dei same restriksjonane i jula som gjeld i Noreg, meiner statsministeren i Sverige Magdalena Andersson (S).

– Vi ser ei aukande smittespreiing i Europa, men også i nabolanda våre. I Sverige har vi no krav om koronapass med innreise frå alle land bortsett frå Norden. I dag vil regjeringa fatte eit slikt vedtak at det blir eit slikt krav òg for dei nordiske landa, seier ho torsdag.

I Noreg gjeld tilrådingar om ikkje å vere meir enn ti personar på feiringa i jul og nyttår, i tillegg til skjenkjestopp på utestader.

Andersson seier ho forventar at nordmenn som reiser over grensa følgjer desse tipsa òg i Sverige.

– Eg har ei forventning om at nordmenn, som er hjarteleg velkomne til Sverige, følgjer tilrådingane, seier ho.

Noreg har ei mykje høgare smittespreiing enn Sverige, påpeikar ho, og dermed høgare helsebelastning.

– Ikkje flytt festen over grensa, legg ho til.

