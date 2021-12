Opposisjonen i Tyskland hevdar budsjett er grunnlovsstridig

utenriks

Dei konservative parlamentarikarane i CDU/CSU kallar òg Lindner for ein hyklar og opportunist.

Dei reagerer sterkt fordi eit budsjett på rundt 60 milliardar euro vart godkjent som eit pandemilån for dette året, som viste seg å ikkje vere nødvendig. Forslaget frå Lindner er å omdisponere pengane til klimavern og digitalisering.

Beløpet skal oppbevarast i eit fond for bruk i åra som kjem. Den føderale regjeringa pådreg seg inga ny gjeld som følgje av omfordelinga.

Men opposisjonen, inkludert det høgreradikale partiet AfD og Venstreradikale Linke, reknar det likevel som konstitusjonelt tvilsamt fordi pengar som vart godkjende for å kjempe mot koronapandemien no i staden skal brukast på klimavern og andre prosjekt.

Dei ønskjer å ta opp saka i Bundesverfassungsgericht, den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland.

Finansdepartementet seier at pandemien umogleggjorde mange investeringar i klimavern, som det no må gjerast opp for.

Planane skal opp til avstemming på nyåret.

(©NPK)