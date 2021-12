Omikron-vinter tema på EU-toppmøtet

utenriks

Det er grunn til å tru at omikronvarianten vil bli dominerande i Europa innan midten av januar, ifølgje EU-kommisjonen. Helsevesenet i mange land er allereie under sterkt press.

– Omikron skaper betydeleg bekymring, spesielt når det gjeld den raske spreiinga som skaper press på samfunna våre og helsesystema våre, sa den irske statsministeren Micheál Martin då han kom til toppmøtet i Brussel torsdag.

– Så i dag etterlyser vi større koordinering på ei rekkje frontar, la han til.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis sa at det no hastar med å få vaksinert folk med tredjedosar. Han kalla det for eit kappløp med tida.

Ni EU-land har ein vaksinasjonsrate på under 60 prosent.

Italia, Irland, Portugal og Hellas har alle skjerpa inn restriksjonane for reisande frå andre EU-land ved å krevje koronapass før framkomst. Dette gjeld òg for dei som er vaksinerte.

Somme meiner at tiltaka undergrev reglane for koronapasset, som sidan juli har sikra lettvint reise innanfor EU. Både vaksinerte og dei som kan vise fram dokumentasjon på at dei har vore smitta dei siste månadene, har sloppe karantene og koronatesting.

