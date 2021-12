HRW: Sivile blir avretta i Etiopia

utenriks

I rapport som vart lagt fram torsdag, skriv HRW om drapa som skjedde i august og september i Amhara-regionen.

– 31. august gjekk Tigray-styrkane inn i landsbyen Chenna der det vart skotveksling med etiopiske regjeringsstyrkar og Amhara-milits, skriv HRW i rapporten.

Augnevitne har fortalt HRW at dei neste fem dagane vart til saman 26 sivile etiopiarar utsett for utanomrettslege avrettingar før TPLF-opprørarane trekte seg tilbake.

Også i byen Kobo skjedde det same. TPLF-opprørarar inntok byen 9. september og likviderte 23 sivile, har augnevitne opplyst til HRW. Angrepet skal ha vore hemn for angrep mot TPLF-styrkar tidlegare same dag.

(©NPK)