utenriks

Virusvarianten har ført til rekordhøg smitte på britisk side av Den engelske kanalen.

– Vi vil få på plass eit system med kontrollar som er svært mykje strengare enn dei vi allereie har, seier ein talsmann for regjeringa, Gabriel Attal, til BFMTV torsdag.

Han opplyser at alle som reiser inn i landet frå Storbritannia, må levere ein negativ koronatest som ikkje er meir enn 24 timar gammal, og at alle må i karantene. I tillegg er det avgrensa innreise for turistar.

(©NPK)