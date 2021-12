Fire barn døde i hoppeslottulykke i Australia

utenriks

Ulykka skjedde då vind torsdag kasta hoppeslottet opp i lufta på ein aktivitetsdag på ein barneskule i Devonport på nordkysten av Tasmania.

– Fleire barn fall frå ei høgd på rundt 10 meter og får behandling på staden og dessutan på sjukehus, heitte det i ei fråsegn frå politiet natt til torsdag norsk tid.

Lokale medium viser bilete av gråtande politifolk.

Aktivitetsdagen var ein del av avslutninga på skuleåret før jul. Foreldra til barna var inviterte til å stille opp som frivillige under arrangementet, der det var ei rekkje leikeaktivitetar.

Statsminister Scott Morrison kallar tragedien hjarteskjerande.

– Barn var samla med familiane sine for ein dag med utandørs moro, og så enda dagen i ein ufatteleg tragedie, seier Morrison.

– Til foreldra, familiane, vennene og dei andre barna som var vitne til dette, ønskjer eg å seie at eg ber om at de har familie og venner rundt dykk og at de kjem dykk gjennom denne forferdelege tragedien, seier han vidare.

Skulen er stengd og foreldre skunda seg til ulykkesstaden for å hente barna sine, melde den australske kringkastaren ABC.

(©NPK)