Fem barn døydde i hoppeslott-ulykke i Australia

Ulykka skjedde under ei skuleavslutning på ein barneskule i Devonport på nordkysten av Tasmania torsdag.

Dei omkomne barna gjekk alle på sjette trinn, noko som betyr at dei anten var ti eller elleve år gamle.

– Fleire barn som fall frå ei høgd på rundt 10 meter i 10-tida, får behandling på staden og dessutan på sjukehus, heitte det i ei fråsegn frå politiet natt til torsdag norsk tid.

Politiet opplyste først at to gutar og to jenter hadde mista livet. Sidan vart det klart at eit femte barn var omkomme. I tillegg er fire barn kritisk skadde, og ein alvorleg skadd, ifølgje politiet.

Lokale medium viste bilete av gråtande politifolk.

I samband med avslutninga før juleferien vart det arrangert ein aktivitetsdag for elevane. Foreldra til barna var inviterte til å stille opp som frivillige under arrangementet, der det var ei rekkje leikeaktivitetar.

Statsminister Scott Morrison kallar tragedien hjarteskjerande.

– Barn var samla med familiane sine for ein dag med utandørs moro, og så enda dagen i ein ufatteleg tragedie, seier Morrison.

– Til foreldra, familiane, vennene og dei andre barna som var vitne til dette, ønskjer eg å seie at eg ber om at de har familie og venner rundt dykk og at de kjem dykk gjennom denne forferdelege tragedien, seier han vidare.

Skulen er stengd og foreldre skunda seg til ulykkesstaden for å hente barna sine, melde den australske kringkastaren ABC.

