Den europeiske sentralbanken lèt pandemi-program gå ut

Programmet, som er kjent under forkortinga PEPP, inneber at ESB gjennomfører støtteoppkjøp av obligasjonar for å motverke dei økonomiske verknadene av pandemien. Det fungerer som ei hjelp til både gjeldstyngde land og selskap sidan det bidreg til at dei betaler lågare rente på låneobligasjonane sine.

Avgjerda betyr likevel ikkje at støttekjøp av obligasjonar stansar. ESB vil halde fram støttekjøpa innanfor rammene av det som blir omtalt som det fleksible programmet, medan programmet knytt til pandemien formelt stansar, kunngjorde ESB torsdag.

Stabil rente

Same dag vart det vedteke å halde styringsrenta stabil på rekordlåge 0,5 prosent.

ESB-sjef Christine Lagarde sa torsdag at det er svært usannsynleg at banken vil heve renta i 2022. Banken ventar samtidig at inflasjonen vil stige til 2,6 prosent i år og heile 3,2 prosent neste år.

Sentralbanken har vorte kritisert for å pumpe for mykje billige pengar inn i økonomien og på den måten bidra til høgare inflasjon enn det som blir rekna som sunt for økonomien.

Inflasjonen tek av

Den fremste prioriteten frå sentralbanken er å halde inflasjonsraten på 2 prosent sidan høgare inflasjon svekkjer kjøpekrafta.

Inflasjonen har likevel kommen langt over dette i ei rekkje medlemsland, mellom anna i Tyskland, der inflasjonen auka til 5,2 prosent i november.

ESB har òg nedjustert vekstanslaget sitt for 2022 frå 4,6 til 4,2 prosent. I år er det forventa at økonomien i eurosona vil vekse med 5,1 prosent, litt meir enn det tidlegare anslaget på 5 prosent.

