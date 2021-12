Ulovleg minkfarm oppdaga i Danmark

utenriks

Minkane vart avliva på staden og eigaren er meld til politiet.

Minkfarmen ligg i Tyholm. Politiet seier dei skal etterforske om fleire har vore involverte.

Det var etter eit anonymt tips at mattilsynet og politiet onsdag morgon besøkte sju minkfarmar i Vest-Jylland for å sjå om det vart halde mink ulovleg. Dei fekk då napp på ei av adressene.

Regjeringa har vedteke at minkavl skal vere forbode i Danmark fram til utgangen av 2022, og fleire millionar mink er avliva. Årsaka var frykt for at eit mutert koronavirus skulle spreiast frå mink til menneske.

