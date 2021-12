Tyskland åtvarar om vaksinemangel

utenriks

– Vi får vaksinemangel i første kvartal, sa Lauterbach til kringkastaren ARD tysdag.

Han lova etter at han nyleg vart utnemnd til ny helseminister å ta ein gjennomgang av vaksinelagera i landet. Resultatet av gjennomgangen er at mange, han sjølv inkludert, er overraska, opplyste han tysdag.

Han sa at han allereie er i gang med å finne ut korleis landet kan få nok vaksinedosar.

– Eg håpar å kunne kunngjere positive nyheiter i løpet av dagane som kjem, sa Lauterbach.

69,7 prosent av befolkninga er fullvaksinert. Tyskland har sett i gang ein stor kampanje for å setje 30 millionar fleire dosar innan nyttår for å kunne auke vaksinasjonsdelen, og for å gi dose nummer tre til innbyggjarar som er fullvaksinerte.

(©NPK)