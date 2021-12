Tysk domstol har dømt russar til livstid i fengsel for «bestillingsdrap»

utenriks

Drapet på den 40 år gamle georgiaren av tsjetsjensk opphav utløyste sterke reaksjonar i Tyskland i 2019 og førte til diplomatisk strid mellom Tyskland og Russland og gjensidige utvisingar.

Den regionale domstolen i Berlin fann onsdag den 56 år gamle Vadim Krasikov skuldig i ugjerninga under skjerpa omstende og dømde han til livsvarig fengsel.

Dommarane sa at Krasikov hadde eit særskilt alvorleg ansvar for drapet, noko som inneber at han ikkje blir automatisk benåda etter 15 år slik det er vanleg i Tyskland.

– Grunnlause påstandar

Forsvararane til mannen hadde kravd lauslating og argumenterte med at saka dreidde seg om eit tilfelle av feilaktig identitet. Russlands president Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, har kalla påstandane som er retta mot Russland, for totalt grunnlause.

Men etter eit møte med Tysklands dåverande statsminister Angela Merkel fleire månader etter drapet omtalte Putin drapsofferet som ein «banditt» og ein «drapsmann» som han hevda hadde teke livet av fleire titals personar på Kaukasus.

Den georgiske borgaren Zelimkhan «Tornike» Khangosjvili vart 23. august 2019 skoten og drepen i Berlin av ein person på sykkel. Drapsvåpenet skal ha vore ein pistol med lyddempar. Vitne har fortalt at gjerningsmannen kasta ein sykkel, ein pistol og ein parykk i elva Spree.

Raskt arrestert

Den mistenkte russaren vart arrestert kort tid etter drapet, rett før han skulle stikke av på ein elektrisk skuter. Han har vorte halden i varetekt sidan.

Han skal ha komme til Tyskland med falskt pass kort tid før han etter seiande drap georgiaren. Aktor påpeika under rettssaka at han kom til Tyskland under namnet Vadim Soklolov på drapsoppdrag frå den russiske staten.

Offeret skal ha kriga mot Russland på sida til dei muslimske tsjetsjenarane på byrjinga av 2000-talet og vore rekna som ein terrorist av russiske styresmakter. Han kom til Tyskland som asylsøkjar i 2016.

