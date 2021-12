Navalnyjs dotter refsa EU-toppane då ho tok imot pris på farens vegner

utenriks

Onsdag var ho i EU-parlamentet i Strasbourg for å få Sakharov-prisen, EUs fremste menneskerettspris. 20-åringen fekk ståande applaus frå salen då ho gjekk opp på podiet.

I talen sin kritiserte ho EUs toppolitikarar for å ikkje tore å stå opp mot Russlands president Vladimir Putin i samband med Navalnyj-saka.

– Eg forstår ikkje kvifor dei som tek til orde for pragmatiske forhold til diktatorar, ikkje berre kan opne nokre historiebøker, sa ho frå talarstolen.

– Hykleri og korrupsjon

Ho refsa òg europeiske politikarar «som drøymer om å få jobb i styret i Putins statseigde selskap eller segle på ein oligarks yacht».

Navalnaja, som akkurat no studerer ved Stanford University i USA, seier det verkar som EU prøver å blidgjere Putin.

– Det verkar for meg som at problemet er at ønsket om å blidgjere diktatoren igjen og igjen, å ikkje gjere han sint, og dessutan å ignorere brotsverka hans så lenge som mogleg, ikkje er ei pragmatisk tilnærming i det heile, sa ho.

– Det er på tide å seie det rett ut. Under pragmatismen er det kynisme, hykleri og korrupsjon.

Faren i fengsel

Putin-kritikar Navalnyj vart i februar dømd til to og eit halvt års fengsel for brot på meldeplikta knytt til ein tidlegare dom. Dei politiske organisasjonane hans vart forbodne, medan ei rekkje medium vart klassifiserte som«utanlandske agentar.»

Han vart sett i arrest allereie i januar då han returnerte til Moskva frå Tyskland, etter å ha fått behandling der.

Han vart forgifta med nervegifta novitsjok under eit besøk i Sibir. Vestlege land skuldar russiske styresmakter for å stå bak, noko Kreml avviser.

