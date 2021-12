Monumental augneblink: Nasa-sonde entrar solatmosfæren

utenriks

Sonden Parker har passert gjennom koronaen til sola, det ytste laget av atmosfæren til stjerna, der han har teke prøvar av partiklar og målt magnetiske felt, opplyser Nasa.

Hendinga blir omtalt som eit sjumilsskritt for solforskinga.

– Solsonden Parker har rørt ved sola, og dette er ein monumental augneblink for solforskinga og ei fantastisk bragd, seier Thomas Zurbuchen ved Nasas Mission Directorate.

Han legg til at denne storhendinga ikkje berre gir djupare innsikt i utviklinga til sola og den verknaden ho har på solsystemet, men at auka forståing om sola òg fortel forskarane meir om stjerner i andre delar av universet.

Nasa opplyser at sonden var inne i koronaen i eit par timar. Hendinga skjedde 28. april i år, men har ikkje vorte endeleg stadfesta før no. Målingane har vorte analyserte og ferdigstilte, og rapporten er offentleggjord i Physical Review Letters no i desember.

Parker passerte gjennom koronaen på sin åttande runde rundt sola i ei høgd av 1,3 millionar kilometer over overflata. Sonden går i ein spiralbane stadig nærare sola og er venta å komme inn igjen i koronaen på neste passering i januar 2022.

(©NPK)