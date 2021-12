Kongressen vedtek å heve gjeldstaket i USA

utenriks

Avstemminga var ferdig onsdag morgon norsk tid og følgde i svært stor grad partilinjene. 221 stemde for å heve gjeldstaket, medan 209 stemde imot.

President Joe Bidens signatur er no det einaste som manglar.

Avstemminga i Representanthuset fann stad nokre timar etter at Senatet stemde for det same tysdag kveld. I Senatet var det berre Demokratane som stemde for lovforslaget, der dei med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme har fleirtal.

Vedtaket er gjort i tråd med ein kompleks avtale inngått med Republikanarane. Avtalen gjorde det mogleg å heve gjeldstaket med alminneleg fleirtal.

Gjeldstaket blir no heva med 2.500 milliardar dollar. USA unngår dermed å misleghalde statsgjelda, og den nye takhøgda truleg er tilstrekkeleg fram til 2023.

Eit tidlegare vedtak i Senatet før helga bana veg for løysinga som no sikrar at USA kan låne endå meir pengar.

