Ikonisk Paris-bar feirar hundreårsjubileum for Bloody Mary-drinken

utenriks

Eigarane av baren lèt ikkje koronarestriksjonane leggje ein dempar på markeringa av at den kjende vodka- og tomatjus-cocktailen oppstod nettopp her i 1921. Koronapasset til gjestene blir sjekka nøye medan besøkjande frå Australia, Egypt og andre land samlast for å både smake og lære å lage den berømte drinken.

Det er mange ulike teoriar om opphavet til cocktailen. Oldebarnet til Harry MacElhone som stifta baren, hevdar at bartenderen Fernand Petiot fann opp drinken og at oppskrifta på den no velkjende cocktailen vart publisert for første gong i boka «Harry's ABC med cocktails» i 1921.

Forfattarane Ernest Hemingway og F. Scott Fitzgerald er blant dei mange markante skikkelsane som har gjesta baren.

