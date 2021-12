To arresterte etter skipsulykka i Austersjøen

utenriks

Kva dei er sikta for og kva funksjonar dei to hadde om bord på det britiskeigde lasteskipet, er ikkje kjent.

Den svenske kystvakta har hatt mistanke om at alkohol var ei medverkande årsak til ulykka.

Reiarlaget Scotline Marine Holdings, som eig lasteskipet Scot Carrier, stadfestar at to personar i besetninga hadde alkohol i blodet då ulykka skjedde.

– Alle besetningsmedlemmene på Scot Carrier har rutinemessig vorte testa for alkohol og dop. To medlemmer av besetninga hadde høgare promille enn det som er tillate, skriv reiarlaget i ei fråsegn.

Det er ikkje stadfesta at desse to er dei same som no er arresterte.

Ulykka skjedde i 3.30-tida natt til måndag. Det danske lastefartøyet Karin Hoej og britiskregistrerte Scot Carrier var då mellom Bornholm og Ystad.

Ein person er stadfesta omkommen, medan ein annan enno er sakna.

(©NPK)