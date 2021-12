Svetlana Tikhanovskajas ektemann dømt til 18 års fengsel

utenriks

Tikhanovskij planla å utfordre Kviterusslands sterke mann Aleksandr Lukasjenko i valet i fjor, men vart arresterte, skulda for å ha forstyrra offentleg ro og orden.

43-åringen har vore i varetekt sidan mai i fjor.

Etter ei rettssak som gjekk føre seg over ein månad bak lukka dører, vart han tysdag funne skuldig i å ha organisert opptøyar, oppmoda til hat og ei rekkje andre tiltalepunkt, ifølgje statlege medium.

– Diktatoren tek hemn

Samtidig vart òg fem andre tiltalte dømt i same sak, inkludert politikarveteranen Mikola Statkevitsj (65), som vart dømt til 14 års fengsel.

Svetlana Tikhanovskaja omtaler rettssaka som ulovleg og refsar president Lukasjenko på Twitter.

– Diktatoren tek offentleg hemn på ein av hans mektigaste motstandarar. Medan politiske fangar blir skjulte i lukka rettsmøte, håpar han å halde fram undertrykkinga i det stille. Men heile verda ser på. Vi gir oss ikkje, skriv Tikhanovskaja.

– Brutal undertrykking

EU fordømmer dommen mot Sergej Tikhanovskij og beskriv den som streng og ugrunna.

– Desse dommane er del av ein varig brutal og systematisk undertrykking av alle uavhengige stemmer i Kviterussland, seier Peter Stano, talsmann for EUs utanriksteneste.

Tysklands nye utanriksminister Annalena Baerbock omtaler dommane på tysdag som skandaløse. USAs utanriksminister Antony Blinken seier at rettsavgjerdene viser at Kviterussland verken bryr seg om menneskerettar eller internasjonale forpliktingar.

Drog i eksil

Etter at ektemannen vart arrestert i fjor vår, stilte Svetlana Tikhanovskaja som kandidat i valet i Kviterussland. Dei offisielle resultata viste at Lukasjenko fekk over 80 prosent av stemmene, men opposisjonen meiner det gjekk føre seg omfattande valfusk.

Etter valet flykta Tikhanovskaja ut av landet i frykt for å bli fengsla, noko ei rekkje andre opposisjonelle òg har gjort. Ho er no i eksil i nabolandet Litauen.

