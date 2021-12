Svetlana Tikhanovskajas ektemann dømd til 18 års fengsel

utenriks

Det opplyser statlege kviterussiske medium.

Tikhanovskij planla å utfordre Kviterusslands sterke mann Aleksandr Lukasjenko i valet i 2020, men vart arrestert, skulda for å ha forstyrra offentleg ro og orden.

43-åringen har sete i varetekt sidan mai i fjor.

– Eg vil halde fram med å forsvare personen eg elskar og som har vorte ein leiar for millionar av kviterussarar. Eg skal prøve noko som er veldig vanskeleg – kanskje umogleg: Å påskunde augneblinken der vi alle kan vere saman i eit nytt Kviterussland, seier Tikhanovskaja om ektemannen sin i eit videoklipp publisert tysdag.

Ho sa i forkant av dommen, at han, uavhengig av utfallet, er ulovleg.

Etter at ektemannen vart arrestert, stilte kona som kandidat i valet, der president Aleksandr Lukasjenko etter seiande sikra seg over 80 prosent av stemmene. Etter valet flykta ho i eksil av frykt for å bli fengsla, noko ei rekkje andre opposisjonelle òg har gjort.

