Putin ønskjer samtalar med Nato så fort som mogleg

utenriks

Putin gjentok i ein samtale med Finlands president Nauli Niinistö tysdag behovet for å omgåande starte forhandlingar med USA og Nato for å sørgje for internasjonale juridiske garantiar for Russlands tryggleik, ifølgje ei fråsegn frå Kreml.

Russland krev mellom anna at Nato ikkje skal utplassere soldatar eller våpen austover, inkludert i Ukraina.

Tidlegare har Putin òg uttalt at han vil ha garantiar for at Ukraina ikkje skal bli ein del av Nato.

Russland har den siste tida vorte skulda for styrkeoppbygging langs grensa til Ukraina. USAs president Joe Biden åtvara førre veke Putin mot alvorlege konsekvensar dersom Russland angrip Ukraina.

