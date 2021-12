Pfizer: Koronapille vernar mot alvorleg sjukdom – også mot omikron

utenriks

– Vi er trygge på at dersom han blir godkjend, vil denne potensielle behandlinga kunne bli eit svært viktig verktøy i kampen mot av pandemien, seier Pfizer-sjef Albert Bourla, ifølgje New York Times.

2.246 uvaksinerte i risikogruppa har delteke i studien. 0,7 prosent av dei som fekk pilla, vart innlagt på sjukehus i løpet av 28 dagar. Av dei som fekk ei placebo-pille, vart 6,5 prosent innlagt – og nokon i denne gruppa vart så sjuke at dei døydde.

Dersom ein tek medisinen seinast tre dagar etter at symptoma er oppdaga, vil han redusere risikoen for innlegging og dødsfall med nær 89 prosent, ifølgje Pfizer. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen blir teken innan fem dagar. Laboratorietestar tyder på at han òg vil fungere mot omikronvarianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidlegare vore svært positive til utviklinga av koronamedisinar, som dei meiner Noreg bør kjøpe inn dersom dei blir godkjende. Både Pfizer og selskapet Merck har utvikla koronamedisinar, som kan bli godkjent av europeiske legemiddelstyresmakter i løpet av kort tid.

Mercks koronapille er eit antiviralt legemiddel som går under namnet Lagevrio og inneheld stoffet molnupiravir. Medisinen har tidlegare fått godkjenning i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sjukehusinnlegging og død.

(©NPK)