– Vi er trygge på at dersom han blir godkjend, vil denne potensielle behandlinga kunne bli eit svært viktig verktøy i nedkjempinga av pandemien, seier Pfizer-sjef Albert Bourla, ifølgje New York Times.

Dersom ein tek pilla seinast tre dagar etter at symptoma er oppdaga, vil ho redusere risikoen for innlegging og dødsfall med nær 89 prosent, ifølgje Pfizer. Selskapet seier òg at risikoen blir redusert med 88 prosent dersom han blir teken innan fem dagar.

