Nederland stengjer skular i frykt for omikron

I tillegg forlengjer landet si delvise nedstenging fram til 14. januar, melde statsminister Mark Rutte tysdag.

I Nederland må samfunnskritiske butikkar og forretningar halde stengt mellom klokka 20 og 05, medan andre butikkar og forretningar må stengje klokka 17.

Skulane stengjer frå 20. desember, fem dagar før dei pleier å stengje før jul. Smittespreiinga blant barn er høg i landet, og håpet er at skulestenginga vil hindre at barna spreier smitte vidare til dei eldre slektningane sine under julefeiringa.

