Minst 50 døde etter gasstank-eksplosjon i Haiti

Det var ein lastebil som frakta drivstoff som eksploderte i byen Cap-Haitien nord i Haiti. Lokale medium melder at minst eit titals personar er tekne med til sjukehus.

– Vi er overvelda, seier vitnet Dr. Calhil Turenne til avisa Le Nouvelliste.

Tidlegare statsminister Claude Joseph har tvitra om hendinga.

– Eg deler smerta og sorga til alle menneska, skriv han.

I tillegg skal rundt 20 hus i området ha byrja å brenne som følgje av eksplosjonen. Det er førebels uviss kor mange som er inne i desse husa.

– Det er forferdeleg, det landet vårt må gå gjennom, seier Dave Larose til AP. Han er sivilingeniør og jobbar i byen. Han var ute og køyrde då han såg ambulansar og ei folkemengd ved vegen.

Han fortel at han såg folk finne fram bøtter for å samle opp drivstoffet frå gata for å ta med heim igjen.

Eksplosjonen skjer på eit tidspunkt der Haiti strevar med drivstoffmangel og skyhøge bensinprisar.

