Malta på veg til å legalisere cannabis

Innbyggjarane vil få lov til å oppbevare opp mot sju gram cannabis, og dessutan dyrke opp til fire plantar heime til eige bruk.

– Vi legaliserer for å løyse eit problem og tek reduserande grep slik at ikkje folk blir nøydde til å vende til den skjulte marknaden for å kjøpe cannabis, seier statsminister Robert Abela.

Han seier at styresmaktene framleis vil slå hardt ned på dei som sel cannabis.

– Vi avrår folk frå å røykje cannabis, samtidig som vi ikkje behandlar dei som ønskjer å gjere det, som kriminelle. Narkotikasmugling vil halde fram med å vere ulovleg, åtvarar han.

Tiltaket skjer berre veker etter at Luxembourg innførte liknande grep.

