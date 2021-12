Hasjrøyking blir lovleg på Malta

utenriks

Forslaget om legalisering vart som venta vedteke av nasjonalforsamlinga til øystaten. Innbyggjarane får no lov til å oppbevare opp mot sju gram cannabis, og dessutan å dyrke opptil fire plantar heime til eige bruk.

– Vi legaliserer for å løyse eit problem og tek reduserande grep slik at ikkje folk må ty til den svarte marknaden for å kjøpe cannabis, seier statsminister Robert Abela.

Han legg til at styresmaktene framleis vil slå hardt ned på dei som sel cannabis.

– Vi rår folk frå å røykje cannabis, samtidig som vi ikkje behandlar dei som ønskjer å gjere det, som kriminelle. Narkotikasmugling vil halde fram med å vere ulovleg, åtvarar Abela.

Bruk av cannabis har lenge vorte tolerert i Nederland, og i Spania er situasjonen den same. Personleg bruk er avkriminalisert i Tsjekkia og Portugal.

Malta er likevel det første EU-landet som har legalisert stoffet. Lovendringa er venta å tre i kraft i løpet av kort tid.

(©NPK)