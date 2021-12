utenriks

Førre månad braut ein elsparkesykkel ut i brann på T-banestasjonen Parsons Green-stasjonen i London. Ei gransking har vist at defekte litiumbatteri utgjer ein brannfare.

Transport for London skriv i ei pressemelding at brann på eit avsperra område som ein buss eller på T-banen vil vere svært farleg. Det blir òg vist til at røyken frå ein slik brann kan vere giftig.

Forbodet gjeld på T-banen, bussar og trikkar i London.

